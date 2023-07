Spagna: Diaz (Sumar), domani il Paese di deve risvegliare con più diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader della Piattaforma Sumar e candidata alla presidenza del governo spagnolo, Yolanda Diaz, ha votato alle elezioni generali di oggi scuola tecnica superiore di ingegneria Energia Minas di Madrid. Díiaz ha invitato i cittadini a votare perché la Spagna "si sveglierà domani con più diritti, più democrazia e più libertà". "Invito tutti i cittadini a esercitare il loro diritto di voto. Nel nostro Paese per molti anni non è stato possibile votare e chiedo a tutti, giovani, donne, pensionati, lavoratori, di andare a votare", ha detto la leader di Sumar in alcune dichiarazioni ai media.(Spm)