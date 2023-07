© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, Papa Francesco si è affacciato dalla finestra che dà su piazza San Pietro in compagnia di un giovane e di un'anziana donna. "Sono accanto a me - ha detto il Pontefice - un giovane e una nonna, un nipote e una nonna. Un applauso per loro". (Civ)