Milano: rigenerazione urbana, a Cascina Merlata 14 milioni per la mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci milioni di euro destinati alla nuova stazione di ferroviaria MIND-Merlata, 600mila euro per la riqualificazione del capolinea tranviario in piazzale Cimitero Maggiore, 610mila euro per un nuovo percorso ciclabile che collegherà il quartiere di Cascina Merlata con la stazione della metropolitana M1 di Molino Dorino e circa 2,6 milioni destinati a potenziare il sistema di mobilità dolce che si collegherà al trasporto pubblico locale e che interesserà anche i comuni limitrofi. Questo quanto è stato deciso dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma "Cascina Merlata", alla presenza dei rappresentanti dei soggetti che ne fanno parte (Comune di Milano, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Pero, Euromilano S.p.A). L'incontro aveva all'ordine del giorno la definizione del contributo di 14 milioni di euro, dovuto dal soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento "Cascina Merlata", destinati al potenziamento del sistema di trasporto pubblico del nord-ovest di Milano, di livello urbano ed extraurbano. Dell'ammontare complessivo, 10 milioni sono destinati al co-finanziamento (unitamente a RFI e AREXPO) della nuova stazione ferroviaria MIND-Merlata, la quale servirà - attraverso l'esistente passerella ciclopedonale realizzata in occasione di Expo 2015 - sia il nuovo ambito MIND sia il quartiere residenziale di Cascina Merlata. (segue) (Com)