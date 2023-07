Milano: rigenerazione urbana, a Cascina Merlata 14 milioni per la mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione del capolinea tranviario di piazzale Cimitero Maggiore (per un finanziamento di 600mila euro) si inserisce invece all'interno del più ampio progetto di rifacimento della piazza. Oltre alle nuove opere a verde, di viabilità, di nuova pedonalizzazione e relativi spazi di sosta, è prevista anche la realizzazione di nuove banchine, il rifacimento della rete aerea e la linea dei binari. Ancora, 610mila euro è la quota destinata alla realizzazione di una pista ciclabile (circa 640 metri, al netto di quella già esistente nel territorio del Comune di Pero) che collegherà il quartiere residenziale di Cascina Merlata con la fermata Molino Dorino della linea metropolitana M1 e che si intersecherà con il percorso 15 del Biciplan previsto da Città Metropolitana. Infine, per quanto riguarda le residue risorse destinate a migliorare il sistema di mobilità dolce, nei prossimi mesi Città Metropolitana coordinerà - unitamente ai comuni di Rho, Cornaredo e Settimo Milanese - il lavoro necessario all'individuazione dei più idonei collegamenti al trasporto pubblico locale. "Il percorso che avevamo definito – spiega Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana – si concretizza con questo atto che sancisce il via libera ad interventi che favoriscono la mobilità dell'area anche in un'ottica metropolitana. Quello di MIND è uno tra i più importanti progetti di rigenerazione urbana e con questo intervento assicuriamo a quest'area e al quartiere di Cascina Merlata un importante collegamento con il trasporto pubblico". (Com)