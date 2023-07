Vaticano: appello del Papa a favore dell'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello del Santo Padre, dopo la recita dell'Angelus, in favore dell'ambiente. "Rinnovo il mio appello ai responsabili delle nazioni affinché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni di inquinanti", ha detto il Pontefice, secondo cui si tratta di "una sfida urgente e non si può rimandare perché riguarda tutti. Proteggiamo la nostra casa comune". Francesco ha fatto notare come "varie Regioni sono interessate da ondate anomale di caldo e colpite da destanti incendi, dall'altra ci sono nubifragi e inondazioni come quelle che hanno flagellato la Corea del Sud". (Civ)