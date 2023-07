Mutui: Orlando (Pd), su mia mozione possibile battaglia opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla mia mozione presentata alla Camera per un contributo di solidarietà delle banche a favore di famiglie e imprese in difficoltà con l'aumento dei mutui, mi aspetto che la maggioranza non faccia nulla perché hanno tuonato molto contro le multinazionali, le banche, i grandi player energetici, facendo propaganda dall'opposizione. Ora che sono al governo non faranno niente. Hanno già tolto la tassazione sugli extraprofitti per i grandi player energetici, hanno cancellato gli obblighi di trasparenza per le piattaforme, non credo che oggi abbiano nessuna intenzione di scomodare le banche. Alcuni esponenti del mondo finanziario hanno detto che sarebbe ragionevole un contributo in questa direzione. Alla fine la destra finge di essere alternativa ai grandi centri di potere, ma come sempre nella sua storia ne è funzionale. Questa sarebbe un'altra battaglia sulla quale si potrebbe caratterizzare il Pd e le forze di opposizione. Al momento ho ricevuto sulla mozione il consenso e le firme di moltissimi colleghi del Pd, di tutte le aree politiche interne, quindi penso ci siano le condizioni per una battaglia unitaria". Lo ha affermato il deputato del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, al "caffè della domenica", su Radio 24. (Rin)