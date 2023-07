Libano: premier uscente Miqati a Roma per conferenza su sviluppo e migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Libano, Nagib Miqati, sta prendendo parte alla Conferenza sullo sviluppo e la migrazione, organizzata a Roma e presieduta dalla premier, Giorgia Meloni, e dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Intanto, il patriarca maronita, Bechara Rai, nella sua omelia domenicale, ha chiesto il rimpatrio dei profughi siriani per “preservare la loro identità e la loro missione in patria e affinché non siano una causa della distorsione dell’identità del Libano e della sua missione”. Nel Paese dei cedri, del resto, la questione dei rifugiati siriani sta creando tensioni tra la popolazione, già esasperata dalla grave crisi economica che affligge il Paese dal 2019. Un’inchiesta condotta lo scorso giugno dall’Unicef, il Fondo internazionale d'emergenza per l’infanzia delle Nazioni unite, sulle condizioni di vita dei minori in Libano, ha rivelato che nove famiglie su dieci non hanno abbastanza denaro per acquistare i generi di prima necessità come cibo e cure mediche. In tale contesto, almeno una famiglia su dieci è interessata dal fenomeno del lavoro minorile, una proporzione che raggiunge la soglia di una famiglia su quattro tra i rifugiati siriani. (segue) (Lib)