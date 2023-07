Libano: premier uscente Miqati a Roma per conferenza su sviluppo e migrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 19 luglio, il ministro degli Esteri uscente, Abdallah Bou Habib, aveva inviato al commissario per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, una lettera in cui condanna la risoluzione adottata lo scorso 12 luglio dal Parlamento europeo circa il rimpatrio dei rifugiati siriani. Bou Habib aveva sottolineato “la necessità di avviare un dialogo costruttivo tra il Libano e l'Unione europea su tutte le questioni, in particolare sulla questione dei rifugiati siriani, che ha iniziato a rappresentare una minaccia non solo per la coesione sociale e la stabilità economica, ma anche per la stessa esistenza del Libano come entità”. Bou Habib, inoltre aveva ribadito “l'impegno del Libano nei confronti dei suoi diritti e delle sue responsabilità nel facilitare un ritorno sicuro e dignitoso dei rifugiati siriani nelle loro terre, soprattutto in zone sicure, nel rispetto dei principi del diritto internazionale e in conformità con la Costituzione libanese, che sancisce che il Libano non è un paese di asilo”. Il capo della diplomazia libanese aveva quindi sottolineato la “necessità che la comunità internazionale lavori per affrontare le cause del fenomeno dei rifugiati siriani, come si accenna nella risoluzione del Parlamento europeo, e per accelerare il processo di ripresa, incluso il ripristino delle infrastrutture e dei servizi sociali essenziali in Siria per agevolare il ritorno dei profughi”. Nella conclusione della sua lettera, Bou Habib aveva infine invitato a portare avanti l'idea di istituire una “missione di consulenza e gestione sotto l'egida dell'Unione europea”, auspicando l’avvio di “un dialogo esaustivo e costruttivo tra Bruxelles e Beirut, che comprenda tutti i settori, in particolare la delicata questione dei rifugiati". (Lib)