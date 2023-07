Grecia: crolla ponte a Patrasso, almeno due morti e cinque feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ponte in fase di costruzione è crollato a Patrasso, nell'area occidentale della Grecia, causando almeno due morti e cinque feriti. Stando a quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", i feriti sono ricoverati in due diversi ospedali ma ci sono ancora delle persone sotto le macerie. Si tratta di un ponte vicino a un insediamento rom, sul Perimetriki Odos di Patrasso, al 205mo chilometro dell'autostrada nazionale Atene-Patrasso, secondo le informazioni fornite dall'emittente "Ert". In passato questo doppio ponte presentava problemi di adeguatezza statica, motivo per cui dal 2021 erano iniziati i lavori di riparazione. (Gra)