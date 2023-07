Fiumicino: controlli nello scalo Leonardo Da Vinci, 2 denunce e 3 autisti abusivi multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di queste giornate, dove il principale aeroporto della Capitale è stato preso d’assalto dai turisit i Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino hanno intensificato i servizi sia per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e anche ogni forma di illegalità in tutta l’area dello scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”. Le varie attività hanno portato alla denuncia di due persone e alla sanzione di quattro autisti mentre procacciavano clienti. (segue) (Rer)