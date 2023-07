Fiumicino: controlli nello scalo Leonardo Da Vinci, 2 denunce e 3 autisti abusivi multati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei controlli nei pressi del “Terminal 3 – Arrivi”, i Carabinieri hanno sorpreso quattro autisti mentre procacciavano clienti al di fuori degli stalli. Nel corso degli accertamenti i militari hanno appurato inoltre che tre degli autisti scoperti non avevano proprio alcun titolo e/o licenza. Per quest’ultimi, i militari hanno fatto scattare anche l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo. In totale, i Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 8.500 euro. (Rer)