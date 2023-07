Ucraina: Mollicone (Fd'I), attacco a cattedrale Odessa è barbarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attacco alla cattedrale della Trasfigurazione di Odessa è barbarico, in violazione di tutte le convenzioni internazionali". Lo dichiara il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, di Fratelli d'Italia, che aggiunge: "Condanniamo i bombardamenti russi verso i simboli dell'identità europea come le cattedrali secolari. Il governo italiano, col presidente Meloni e il ministro Sangiuliano, è già attivo nella tutela del patrimonio culturale ucraino, come indicato anche da una risoluzione votata in VII commissione". (Rin)