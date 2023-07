© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon compleanno al presidente Sergio Mattarella, da parte mia e di tutti i deputati di Fratelli d'Italia. Grazie per la sua costante presenza e per essere guida e punto di riferimento per tutta la nostra nazione". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)