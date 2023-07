Zaki: Siracusano, polemiche strumentali ma per noi conta aver raggiunto risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione di Zaki "doveva essere un momento di unità nazionale, invece da un minuto dopo abbiamo assistito ad assurde polemiche strumentali. È stato addirittura evocato un fantomatico baratto con Regeni. Incredibile". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Controcorrente", su Rete 4. "Il rifiuto del volo di Stato non lo trovo condivisibile - ha continuato Siracusano -. Significa rifiutare l'accoglienza dell'Italia, non del governo di centrodestra. Infatti si chiama volo di Stato, e non volo di governo. Forse le polemiche dei giorni scorsi hanno indotto Zaki a fare una scelta di questo tipo, o magari la confusione di emozioni che sta provando. Non saprei. A prescindere da tutto questo, che è poco rilevante, ciò che conta davvero è aver ottenuto questo importante risultato". (Rin)