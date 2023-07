Giustizia: Kelany (Fd'I), da Conte su Mantovano mistificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono surreali e strumentali le parole di Giuseppe Conte riferite al convegno di Fratelli d'Italia 'Parlate di mafia', quando afferma che avremmo parlato di mafia 'a vanvera'. In quella occasione erano raccolti a parlare di mafia i più alti vertici della magistratura, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, oltre che eminenti accademici. Le affermazioni di Conte, dunque, offendono in primo luogo chi quotidianamente lavora per combattere la criminalità organizzata. Se questo non bastasse, inoltre, riguardo l'intervento del sottosegretario Mantovano fa vera e propria mistificazione attribuendogli parole che non ha mai pronunciato. Il sottosegretario, che è anche magistrato e di lotta alla mafia ne sa molto più dell''avvocato del popolo', non ha mai paragonato l'assistenzialismo delle mafie al reddito di cittadinanza. Piuttosto ha detto che le mafie hanno un proprio assistenzialismo, che è affermazione tanto vera quanto incontrovertibile. La verità è che ogni occasione è buona per il M5s per tentare di attaccare la maggioranza, ma stavolta si è passata la misura, trasformando l'antimafia in terreno di scontro politico e propalando Fake news". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, che ha curato l'organizzazione del convegno "Parlate di mafia".(Rin)