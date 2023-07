Vaticano: Papa, essere impulsivi porta a strappare il grano buono insieme alla zizzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, commentando il Vangelo di oggi durante la Messa per la terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ha chiesto in che modo va separato il grano dalla zizzania, il bene dal male. "Nel racconto i servi vorrebbero strappare la zizzania - ha osservato il Santo Padre - è un atteggiamento animato da buona intenzione, ma impulsivo e aggressivo. Ci si illude di poter strappare con le proprie forze il male per salvare la purezza. Una tentazione che ricorre tante volte: una 'società pura', una 'Chiesa pura', ma per raggiungere questa purezza si rischia di essere impazienti, intransigenti, anche violenti verso chi è caduto nell'errore". Il Pontefice ha messo in guardia da tale atteggiamento, perché così "si strappa pure il grano buono e si impedisce alle persone di fare un cammino, di crescere, di cambiare. Ascoltiamo invece ciò che dice Gesù: "Lasciate che il grano buono e la zizzania crescano insieme fino al tempo della mietitura". Com'è bello questo sguardo di Dio - ha affermato Papa Francesco -, questa sua pedagogia misericordiosa, che ci invita ad avere pazienza verso gli altri". (Civ)