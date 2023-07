Giordania: primo ministro Khasawneh a Roma per conferenza su “sviluppo e migrazioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Regno hashemita di Giordania, Bisher Khasawneh, si trova oggi in visita ufficiale a Roma, per partecipare alla Conferenza internazionale sullo sviluppo e la migrazione, presieduta dalla premier, Giorgia Meloni, e dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Lo riferisce l’emittente televisiva statale giordana “Al Mamlaka”, secondo la quale, durante la conferenza, Khasawneh pronuncerà un discorso incentrato sugli sforzi compiuti dalla Giordania per affrontare le sfide rappresentate dall’impatto della crisi dei rifugiati sull'economia nazionale e sull'importanza di intensificare la cooperazione tra Paesi, enti e organizzazioni per garantire una vita dignitosa ai rifugiati, fin quando non si saranno create le condizioni favorevoli per un loro rimpatrio sicuro e dignitoso. A margine dell’evento, inoltre, il primo ministro terrà incontri con alcuni capi di governo e funzionari che prendono parte alla conferenza. (Res)