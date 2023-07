Vaticano: Papa esorta gli anziani a non vivere di rimpianti e rimorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha invitato gli anziani a "a non vivere di rimpianti e di rimorsi". Lo ha fatto pronunciando l'Omelia per la Messa per la terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. "Penso agli anziani e ai nonni, che hanno già fatto un lungo tratto di strada nella vita e, se si voltano indietro, vedono tante cose belle che sono riusciti a realizzare, ma anche delle sconfitte, degli errori, qualcosa che, come si dice, 'se tornassi indietro non rifarei' - ha osservato Francesco -. Oggi, però, il Signore ci raggiunge con una parola dolce, che invita ad accogliere con serenità e pazienza il mistero della vita, a lasciare a Lui il giudizio, a non vivere di rimpianti e di rimorsi". Il Santo Padre ha, quindi, sottolineato che il Signore ci dice di guardare "il grano buono che è germogliato nel cammino della vita". Per Francesco, "la vecchiaia è un tempo benedetto anche per questo: è la stagione per riconciliarsi, per guardare con tenerezza alla luce che è avanzata nonostante le ombre, nella fiduciosa speranza che il grano buono seminato da Dio prevarrà sulla zizzania con cui il diavolo ha voluto infestarci il cuore". (Civ)