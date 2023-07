Bielorussia: Lukashenko, i mercenari di Wagner vogliono fare dell'escursioni in Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercenari del gruppo Wagner stanno iniziando a mettere a “dura prova” il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko: “vogliono fare delle escursioni in Occidente”. E' stato lo stesso Lukashenko ad affermarlo durante l'incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, in corso a Strelna, nei pressi di San Pietroburgo. "Forse non avrei dovuto dirlo, ma lo farò. I mercenari di Wagner hanno cominciato a metterci a dura prova: 'vogliamo andare in Occidente. Lasciaci andare', mi hanno detto e io ho chiesto: 'perché avete bisogno di andare in Occidente?' e la risposta è stata 'per fare un'escursione a Varsavia, a Rzeszow", ha detto Lukashenko. "Li tengo, come concordato, al centro della Bielorussia, e non vorrei trasferirli perché il loro umore è pessimo", ha detto il leader bielorusso. (Rum)