India: violenze etniche, migliaia di persone protestano contro le aggressioni sessuali nel Manipur

- Migliaia di membri di tribù indiane, per lo più donne, hanno organizzato un massiccio sit-in di protesta nel Manipur, nel nord-est dell'India, chiedendo l'arresto di chi si è macchiato di aggressioni e violenze sessuali contro di loro. Lo riferiscono i media locali. I leader delle organizzazioni religiose e femminili che guidano la protesta hanno chiesto il licenziamento di Biren Singh, il massimo funzionario eletto nello Stato del Manipur, dove oltre 130 persone sono state uccise da quando sono scoppiate le violenze tra i gruppi etnici Meiti e Kuki all'inizio di maggio. I partiti di opposizione hanno duramente criticato il partito al potere, il Bharatiya Janata Party (Bjp), per non aver fermato la violenza nello stato nord-orientale, che si trova al confine con il Myanmar. Secondo fonti locali, alla protesta di ieri - organizzata dall'ala femminile dell'Indigenous Tribal Leaders' Forum - hanno partecipato circa 15 mila persone a Churachandpur, una città a maggioranza tribale situata circa 65 chilometri a sud della capitale dello Stato regionale, Imphal. Quasi 400 persone hanno tenuto una protesta per le medesime ragioni nella capitale indiana Nuova Delhi. (Inn)