Enti locali: Regione approva protocollo con la Sapienza per trenta europrogettisti nei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore al Personale, allo Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, ha approvato uno schema di protocollo di intesa, di durata triennale, con l'università "La Sapienza" di Roma per la promozione di tirocini curriculari presso gli enti locali del Lazio in tema di Europrogettazione. Il protocollo sperimentale è rivolto a studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazioni non mediche, dottorati di ricerca e, in particolare, agli studenti che frequentano i master in Europrogettazione e Professioni europee e in Europrogettazione per la pubblica amministrazione e organizzazioni internazionali attivati presso l'ateneo romano. La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi o i ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità. Il protocollo non comporta oneri a carico del bilancio regionale. (segue) (Com)