Enti locali: Regione approva protocollo con la Sapienza per trenta europrogettisti nei Comuni (2)

- In generale, salvo eccezioni, la figura professionale dell'europrogettista non si trova all'interno degli organici delle amministrazioni comunali. Attraverso il protocollo i Comuni potranno stipulare con l'Università La Sapienza una convenzione per accogliere i tirocinanti. I tirocini attivabili complessivamente possono arrivare a un massimo di trenta. "È la prima volta che la Regione attiva un protocollo per questa tipologia di tirocini curriculari. I dati purtroppo fotografano una situazione che vede i Comuni del centrosud partecipare in minore misura ai bandi diretti della Commissione europea. Questo perché c'è difficoltà, soprattutto nelle realtà medie e piccole, a reperire figure qualificate. Attraverso questo protocollo la Regione Lazio vuole promuovere l'arrivo nei Comuni di professionalità appositamente formate per redigere i progetti europei, spesso molto complessi", spiega Regimenti. (segue) (Com)