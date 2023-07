Enti locali: Regione approva protocollo con la Sapienza per trenta europrogettisti nei Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il protocollo – continua l'assessore - è una parte del progetto 'Europa in Comune' che con il presidente Francesco Rocca e l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini abbiamo presentato il mese scorso alla presenza della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. L'obiettivo è quello di avvicinare l'Europa a Enti locali e cittadini della Regione per evitare, come troppo spesso avviene, che i fondi europei tornino indietro e vengano perse importanti opportunità di crescita e di sviluppo". "Desidero ringraziare per la preziosa collaborazione la Magnifica Rettrice dell'università La Sapienza Antonella Polimeni, il professor Fabrizio D'Ascenzo, il professor Vanni Resta, docente dei Master in Europrogettazione. Il protocollo rappresenta un esempio di virtuosa collaborazione tra mondo accademico e Regione che può portare benefici sul territorio", conclude Regimenti. (Com)