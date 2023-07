Salario minimo: Orlando (Pd), benissimo Schlein su disponibilità incontro con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, "ha fatto benissimo" ad annunciare la sua disponibilità ad un incontro sul salario minimo con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "perché la lotta al lavoro povero è da mettere al primo posto rispetto al punto di vista del partito". Lo ha detto il deputato del Partito democratico, ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite de "Il caffè della domenica", su Radio24. "Il salario minimo è frutto della ragionevolezza, ed esiste in quasi tutti i Paesi europei - ha aggiunto l'esponente del Pd -. Le posizioni assunte fin qui dalla maggioranza sono per un verso incomprensibili, dall'altro contro la realtà che vede la condizione salariale italiana sempre piu' preoccupante". (Rin)