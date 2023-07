Vaticano: Papa, gli anziani non siano dimenticati da famiglia e politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l'Omelia per la messa nella terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ha esortato a "vigilare perché nelle nostre vite e nelle nostre famiglie non emarginiamo i più anziani". Il Pontefice ha, poi, evidenziato: "Stiamo attenti che le nostre città affollate non diventino dei 'concentrati di solitudine'. Non succeda che la politica, chiamata a provvedere ai bisogni dei più fragili, si dimentichi proprio degli anziani, lasciando che il mercato li releghi a 'scarti improduttivi'. Non accada che, a furia di inseguire a tutta velocità i miti dell'efficienza e della prestazione, diventiamo incapaci di rallentare per accompagnare chi fatica a tenere il passo. Per favore, mescoliamoci, cresciamo insieme". (Civ)