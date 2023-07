Vaticano: Papa, ascoltiamoci, dialoghiamo e sosteniamoci a vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ascoltiamoci, dialoghiamo, sosteniamoci a vicenda". E' l'esortazione del Santo Padre nella Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. "Non dimentichiamo i nonni e gli anziani: per una loro carezza tante volte siamo stati rialzati, abbiamo ripreso il cammino, ci siamo sentiti amati, siamo stati risanati dentro - ha sottolineato Francesco -. Loro si sono sacrificati per noi e noi non possiamo derubricarli dall'agenda delle nostre priorità. Cresciamo insieme, andiamo avanti insieme: il Signore benedirà il nostro cammino". (Civ)