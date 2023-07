Sud Sudan: presidente Kiir chiede a governatori di aumentare i controlli frontalieri con il Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha ordinato ai governatori statali di imporre uno stretto controllo transfrontaliero con il Sudan al fine di monitorare la situazione e garantire la sicurezza. La direttiva, riferisce "Sudan Tribune", ha seguito l'incontro avuto giovedì con il vice governatore dello Stato di Bahr el Ghazal occidentale, Zakaria Joseph Garang. Il vice governatore è anche vicepresidente dell'Splm, partito al governo nel suo Stato. Durante l'incontro, Kiir ha espresso preoccupazione per il fatto che i movimenti incontrollati potrebbero essere sfruttati da forze criminali e causare scompiglio all'interno del Paese o con quelli vicini. "Sua Eccellenza, il presidente ha consigliato di mantenere uno stretto controllo delle frontiere e ha diretto uno stretto coordinamento e cooperazione con tutte le istituzioni di governo per garantire che i nostri confini non vengano infiltrati e sfruttati per attività negative per minare la stabilità e la pace di qualsiasi paese vicino, in particolare il Sudan che sta vivendo una prova di resilienza dello stato", ha detto Garang. Il vice governatore ha affermato che Kiir ha anche fatto appello alla comunità regionale e internazionale, nonché ai paesi amici, affinché diano priorità al ritorno alla pace in Sudan. Il Bahr el Ghazal occidentale è uno degli stati del Sud Sudan che confina direttamente con il Sudan a nord, la Repubblica Centrafricana a ovest, la Repubblica democratica del Congo a sud e l'Uganda a sud-est. (Res)