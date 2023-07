© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella ricorrenza del Suo genetliaco desidero rivolgere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i più sinceri e cordiali auguri di buon compleanno. La Sua figura rappresenta un riferimento importante per i cittadini e le istituzioni. A lui la mia stima e gratitudine". Lo afferma, in una nota, il presidente del Senato, Ignazio La Russa. (Com)