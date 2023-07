Regno Unito: Gove, lotta al cambiamento climatico non diventi "una crociata religiosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta al cambiamento climatico non deve essere affrontata come "una crociata religiosa". Lo ha detto il ministro per le Pari opportunità, l'Edilizia abitativa e le Comunità britannico Michael Gove al quotidiano "The Telegraph". Gove, che domani dovrebbe proporre nuove riforme per stimolare la costruzione di nuove abitazioni, ha affermato di sostenere le iniziative per incoraggiare le persone a camminare e andare in bicicletta di più, ma che alcuni viaggi in auto sono vitali e i quartieri a traffico limitato sono uno strumento "rozzo". "Penso? come posso dire questo? Che non sia saggio", ha detto il ministro, riferendosi ad alcune misure utilizzate per limitare l'inquinamento atmosferico, inclusa l'espansione dell'aerea a basse emissioni di CO2 (Ulez) a Londra. "Uno dei pericoli - non credo che i laboristi ne siano affatto consapevoli - è che se la gente pensa che stai trattando la causa dell'ambiente come una crociata religiosa, in cui stai dividendo il mondo in buoni e cattivi, allora ti alieni il sostegno di cui hai bisogno per un ambientalismo ponderato". (Rel)