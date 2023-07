Egitto: primo ministro Madbouly a Roma per conferenza su sviluppo e migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Repubblica araba d’Egitto, Mostafa Madbouly, è in visita ufficiale a Roma, per partecipare, a nome del presidente, Abdel Fattah al Sisi, alla Conferenza internazionale sullo sviluppo e la migrazione. Lo ha riferito l’agenzia di stampa egiziana “Mena”. Madbouly, inoltre, prenderà parte, alla Conferenza delle Nazioni unite “Food System Summit +2”, che si terrà dal 24 al 26 luglio presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). Secondo i media egiziani, Madbouly interverrà in entrambe le conferenze, pronunciando un discorso a nome di Al Sisi. Al suo arrivo a Roma, il primo ministro egiziano è stato accolto dall’ambasciatore della Repubblica araba d’Egitto in Italia, Bassam Rady, e dall’ambasciatore della Repubblica araba d’Egitto presso la Santa Sede, Mahmoud Talaat. (Cae)