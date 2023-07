Europee: Bonelli (Avs), costruire alleanza per clima, democrazia e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che ci possano essere momenti di condivisione per costruire un’azione comune, in un progetto che abbiamo lanciato di un’alleanza per il clima, per la democrazia e per il lavoro, che abbia come obiettivo le prossime elezioni Europee e che non debba essere un cartello elettorale, ma un luogo che accolga le diverse culture politiche in un progetto ambizioso". Lo ha detto il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, intervenendo agli Stati generali del socialismo, a Roma. (Rin)