Mediterraneo: Tajani, sia mare di pace e sviluppo e non cimitero

- Il Mediterraneo dev'essere un “un luogo di pace e di sviluppo, non un cimitero". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Omnibus” su La7, spiegando gli obiettivi della Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni organizzata oggi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Farnesina. "L'Italia torna a essere protagonista", ha detto Tajani, ricordando come non sia un caso che al vertice di oggi partecipino tutte le associazioni umanitarie. “L'Italia è impegnata a far rispettare i diritti delle persone e nella nella lotta contro i trafficanti di esseri umani. Siamo un Paese all'avanguardia nella difesa dei diritti delle persone", ha aggiunto il ministro. (Res)