Zaki: Tajani, lavorato per ottenere liberazione perché era cosa giusta da fare

- L'Italia non ha lavorato per ottenere la liberazione di Patrick Zaki per ricevere in cambio dei ringraziamenti. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Omnibus” suj La7. “Certe scelte non sono legate alla riconoscenza, se uno vuole ringraziare o meno, scelta sua, non si fa per avere applausi ma perché si deve fare”, ha detto Tajani. All'Italia è sembrato “giusto chiedere la liberazione di questo giovane studente egiziano e abbiamo lavorato fin dall'ainizio per raggiungere questo obiettivo”, ha affermato il ministro, ricordando che il governo ha lavorato anche per ottenere risposte sulla morte di Giulio Regeni.(Res)