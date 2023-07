Spagna: elezioni generali, 90.282 agenti dispiegati per garantire la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire la sicurezza durante le operazioni di voto alle elezioni generali in corso oggi in Spagna sono stati dispiegati un totale di 90.282 agenti delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato. Per quanto riguarda le regioni, in Andalusia ci sarà il più grande schieramento di polizia, con 18.636 agenti, seguita dalla Comunità di Madrid, (10.775), dalla Catalogna (9.108 agenti), e dalla Comunità di Valencia, (9.083 agenti). (Spm)