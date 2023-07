© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti russi su Odessa hanno distrutto parte della Cattedrale della Trasfigurazione, un atto indegno. Lo ha scritto su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'Italia, dopo aver sostenuto Odessa per diventare patrimonio culturale dell’Unesco, sarà in prima linea per la ricostruzione della città", ha aggiunto Tajani. (Res)