Mediterraneo: Tajani, approccio non predatorio con l'Africa per affrontare flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non vuole adottare un approccio predatorio in Africa ma “aiutare a creare aziende e un tessuto industriale”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista a “La Stampa”. L'Italia vuole agire in tal senso “anche attraverso delle jointventure, senza sfruttare i Paesi che hanno materie prime. Solo così si può risolvere alla radice il problema migratorio”, ha detto il ministro, secondo cui in questo quadro si inserisce il memorandum siglato da Commissione europea e Tunisia. “Salvare vite umane è fondamentale, nessuno deve morire così. La strategia complessiva di investimenti che stiamo costruendo serve proprio a evitare che accadano queste cose. Si deve investire per far crescere questi paesi e, come diceva Benedetto XVI, per dare il diritto a queste persone di non partire”, ha spiegato Tajani. (segue) (Res)