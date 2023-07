Mediterraneo: Tajani, approccio non predatorio con l'Africa per affrontare flussi migratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi parlato del Piano Mattei per l'Africa proposto dal governo. “Il piano Mattei è un elemento importante, ma è certamente necessario un piano di finanziamenti che non si limiti all’impegno dell’Italia, ma si allarghi all’Europa, ai paesi del Golfo, e magari alla Turchia e agli Stati Uniti, altrimenti non si va lontani”, ha aggiunto il vicepresidente che ha poi parlato della liberazione di Patrick Zaki. “Abbiamo interessi economici in Egitto, ma questo non ci esi me dall’adottare alcune iniziative diplomatiche, come fatto per Zaki e come si sta facendo per Regeni. Su entrambi i casi (il presidente egiziano Abdel Fatah) Al Sisi ha più volte assicurato all’Italia collaborazione e sostegno per arrivare a una soluzione. Su uno dei due si è ottenuto un risultato con l’attività diplomatica, senza clamore, senza insulti. Continueremo a fare lo stesso per Regeni”, ha garantito Tajani. (Res)