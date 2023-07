Spagna: Sanchez, serve massima mobilitazione per formare un governo forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha chiesto la "massima mobilitazione possibile" affinché l'esecutivo che uscirà dalle urne "sia forte e la Spagna possa andare avanti per altri quattro anni". Sanchez lo ha detto in alcune dichiarazioni alla stampa dopo aver espresso il suo voto alla scuola Buen Consejo di Madrid, primo fra i leader politici a recarsi alle urne aperte questa mattina alle nove per le elezioni generali. "Grazie a tutti voi che state rendendo possibile che la Spagna si mostri per quello che è oggi, una democrazia impeccabile", ha aggiunto il leader socialista. (Spm)