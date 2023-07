Grecia: incendi, più di 30 mila sfollati sull'isola di Rodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 30 mila persone sono dovute fuggire dalle fiamme divampate sull'isola greca di Rodi. Un disastro fuori controllo nella parte orientale dell'isola ha portato all'evacuazione in barca di circa 2 mila persone sabato, mentre altre 30 mila sono state rifugiate in palestre, scuole o centri congressi per la notte. Nella notte tra sabato e domenica le fiamme hanno raggiunto il villaggio di Laerma, bruciando case e una chiesa, secondo il canale televisivo "Ert". Anche diversi alberghi sono stati danneggiati dalle fiamme e l'incendio si è esteso ai villaggi costieri di Kiotari e Gennadi Lardos. Il ministero degli Esteri greco ha aperto ad Atene un'unità di crisi per facilitare il rimpatrio dei turisti stranieri. Per la giornata odierna in Grecia sono attese temperature superiori a 44 gradi. (Gra)