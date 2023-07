Business News: Tunisia, +36 per cento per ricavi da export olio d'oliva nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale alimentare in Tunisia è sceso a 540 milioni di dinari (158 milioni di euro) nella prima metà di quest'anno rispetto a un miliardo di dinari (292 milioni di euro) nello stesso periodo del 2022, trainato principalmente da un aumento delle entrate derivanti dalle esportazioni di olio d'oliva. È quanto emerge da dati ufficiali dell'Osservatorio Nazionale dell'Agricoltura che hanno mostrato che i ricavi delle esportazioni di olio d'oliva sono aumentati del 36 per cento per cento nella prima metà del 2023, raggiungendo 1,81 miliardi di dinari (530 milioni di euro). Le importazioni di cereali sono diminuite del 15 per cento quest'anno a 2,19 miliardi di dinari (641 milioni di euro). (Tut)