Business News: Tunisia, premier Bouden presiede riunione approvvigionamento cereali

- Il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha presieduto una una riunione ministeriale, dedicata al seguito del fascicolo riguardante l'approvvigionamento di cereali e dei loro derivati. Lo ha riferito in un comunicato stampa pubblicato su Facebook la presidenza del governo tunisino, specificando che, alla riunione, erano presenti il rappresentante della Banca mondiale in Tunisia, Alexandre Arrobio, e in videoconferenza, l'esperto di sicurezza alimentare della Banca mondiale, Christian Berger. La presidenza del governo ha dichiarato che la sessione si è concentrata sui problemi più rilevanti del sistema di approvvigionamento di grano a livello nazionale, generati dalla siccità che negli ultimi anni sta colpendo il Paese. Durante la riunione, i partecipanti hanno sottolineato l'importanza di mettere a disposizione tutte le risorse finanziarie necessarie per garantire il fabbisogno delle esigenze nazionali di cereali e assicurare una distribuzione regolare. Inoltre, durante la sessione è stata analizzata la prima versione dell'applicazione nazionale creata dal ministero del Commercio e dello Sviluppo delle esportazioni, con l'obiettivo di monitorare l'approvvigionamento di cereali e dei loro derivati. Tale applicazione si propone di controllare le quantità distribuite e di sorvegliare i canali di distribuzione, al fine di garantire un corretto utilizzo di questa materia prima. (Tut)