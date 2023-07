Business news: Burundi, Fmi approva linea di credito estesa da 271 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale ha approvato una linea di credito estesa da 271 milioni di dollari per il Burundi, con un esborso immediato di oltre 62 milioni di dollari. L'Fmi, si legge in una nota, ha affermato che lo strumento di prestito contribuirà ad affrontare le esigenze prolungate della bilancia dei pagamenti del Burundi, a ricostruire le riserve esterne e a sostenere il programma di riforme del governo. Si tratta del primo accordo tra il governo del Burundi e l'Fmi dal 2015, che ha l'obiettivo di "catalizzare i finanziamenti dei donatori, che sono essenziali per soddisfare le grandi esigenze di finanziamento del Burundi e sostenere la sua uscita dalla fragilità". L'economia del Paese dell'Africa orientale sta appena iniziando a riprendersi da anni di conflitti e sconvolgimenti politici sotto l'ex presidente Pierre Nkurunziza, deceduto nel 2020. (Was)