Business news: Kenya, governo promuove libera circolazione nell'Unione africana

- Il governo del Kenya ha in programma di eliminare l'obbligo di visto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione africana. "Il Kenya vuole essere all'avanguardia nell'aprire le sue porte agli africani", ha detto il ministro degli Esteri, Alfred Mutua, intervenendo al quinto Summit per il coordinamento di metà anno organizzato dall'Ua. Parlando alla presenza del presidente William Ruto, il ministro ha espresso il suo disappunto sulla disparità di trattamento per i cittadini di Paesi africani che intendano visitare l'Europa rispetto alle agevolazioni dei cittadini europei diretti in Africa. "Si tratta di noiose restrizioni sui visti che vanno completamente riviste", ha detto Mutua, il quale ha osservato inoltre che per gli africani è complicato viaggiare all'interno del loro stesso continente: "mentre gli europei hanno aperto le frontiere gli uni agli altri, a noi è stato impedito di fare lo stesso all'interno del nostro continente", ha detto, esortando l'Unione africana ad "abbracciare la libera circolazione" di merci e persone come obiettivo prioritario per lo sviluppo del continente africano. A questo proposito, ha aggiunto, tutti i cittadini dei Paesi dell'Ua sono invitati ad esplorare il Kenya e a farvi affari. "Questa mossa del governo keniota favorirà legami e collaborazioni più forti tra le nazioni africane. Aprirà la strada a maggiori scambi culturali, alla crescita economica ed alla prosperità per tutti gli africani", ha aggiunto. (Res)