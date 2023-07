Business news: Guinea-Conakry, giunta sospende partecipazione a Organizzazione fiume Senegal (Omvs)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta al potere in Guinea ha sospeso la sua partecipazione all'Organizzazione per lo sviluppo del fiume Senegal (Omvs), ente regionale cui aderiscono i quattro Paesi dell'Africa occidentale attraversati dal fiume (Guinea, Senegal, Mali e Mauritania). I militari, saliti al potere a Conakry con un colpo di Stato il 5 settembre del 2021, hanno sostenuto che l'Omvs "non tiene conto degli interessi strategici" guineani. "Le massime autorità guineane hanno notato con rammarico che le preoccupazioni e gli interessi strategici della partecipazione della Guinea all'Omvs non sono sempre stati presi in considerazione da detta organizzazione sin dalla sua creazione" nel 1972, si legge in un comunicato firmato dal portavoce della presidenza, il generale Amara Camara. La Guinea deplora quindi “il notevole ritardo nel finanziamento della diga idroelettrica di Koukoutamba, nella sottoprefettura di Tougué, regione di Labé”, e rileva "la sua sottorappresentanza all'interno degli organi decisionali dell'Omvs", la cui sede è a Dakar, in Senegal. Di conseguenza, la giunta annuncia la sua sospensione dall'organizzazione a partire dal 18 luglio. La Guinea è stata "in prima linea nella creazione e difesa di diverse organizzazioni regionali" sin dalla sua indipendenza dalla Francia nel 1958, si legge ancora nel documento. Di conseguenza, "vuole essere rispettata nelle organizzazioni cui appartiene". (Res)