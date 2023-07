Business news: Sudafrica: dal 13 al 18 agosto incontro Onu su gestione informazioni geospaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale del Sudafrica, Città del Capo, ospiterà dal 13 al 18 agosto prossimi il nono Comitato regionale africano per la gestione delle informazioni geospaziali globali delle Nazioni Unite (Un-Ggim: Africa). L'evento è organizzato dalla Commissione economica per l'Africa (Eca) in collaborazione con il Consiglio direttivo di Un-Ggim: Africa ed il governo sudafricano, e si terrà in concomitanza con la 31ma Conferenza cartografica internazionale. Obiettivo dell'incontro sarà quello di facilitare il coordinamento dello sviluppo geospaziale africano e di assistere gli Stati membri dell'Eca nella realizzazione di una visione geospaziale globale. Lo scopo principale del prossimo incontro è nello specifico quello di valutare i progressi sulle raccomandazioni e le azioni scaturite dalle precedenti riunioni del Comitato regionale. Per l'occasione verrà allestita una piattaforma per la condivisione delle conoscenze e lo scambio delle migliori pratiche nello sviluppo di informazioni geospaziali in Africa. (Res)