Business news: Burkina Faso, entrano in vigore nuove tasse per sostenere la lotta al terrorismo

- Sono entrate in vigore in Burkina Faso le nuove misure fiscali approvate dalla giunta al potere per finanziare le operazioni dell'esercito e dei volontari contro il terrorismo. Lo ricorda l'agenzia di stampa "Apa", precisando che sugli acquisti dei cittadini del Paese peseranno ora nuove tasse. Così, sull'acquisto di servizi di telefonia andrà applicata una tassa del 5 per cento, per gli abbonamenti a televisioni private un'imposta del 10 per cento, per la cessione di terreni o altre operazioni che necessitano dell'opera di un notaio un'aggiunta pari all'1 per cento del prezzo richiesto. La nuova legge, firmata dal presidente di transizione e leader golpista Ibrahim Traoré, è stata promossa sui media dal ministro dell'Economia, Aboubakar Nacanabo, il quale ha inoltre esortato le imprese a riversare "integralmente" le somme destinate al sostegno della lotta antiterrorismo. Ad aprile, altre tasse simili erano state imposte ai cittadini del Paese nel caso di acquisto di tabacco, bibite ed alcolici. La giunta militare ha inoltre modificato il codice minerario del Paese in modo che parte delle somme del Fondo minerario per lo sviluppo locale potessero essere riversate nel Fondo di sostegno patriottico. (Res)