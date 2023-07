Spagna: oggi le elezioni generali in un clima di scontro politico con pochi precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini spagnoli sono chiamati oggi alle urne per decidere il prossimo presidente del governo, in un clima di polarizzazione e scontro politico con pochi precedenti nella storia della democrazia iberica. Se da una parte il Partito popolare (Pp) e Vox chiedono agli elettori di “abrogare il sanchismo” (così vengono definite dall'opposizione le politiche del governo di Pedro Sanchez), il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Sumar lanciano l’allarme per una possibile deriva di estrema destra che mette a rischio le politiche progressiste e i diritti sociali degli ultimi anni. Dei 37.466.432 elettori chiamati alle urne, 2.325.310 sono residenti all’estero, mentre 1.639.179 giovani potranno votare per la prima volta alle elezioni generali. I partiti politici presentano i loro candidati in liste chiuse e bloccate, pertanto gli elettori non possono esprimere preferenze o modificare l’ordine delle liste elettorali, ma soltanto scegliere la scheda del partito e inserirla nella busta corrispondente. Al Senato (266 seggi), al contrario, l’elettore ha la possibilità di scegliere fino a tre candidati. (segue) (Spm)