Spagna: oggi le elezioni generali in un clima di scontro politico con pochi precedenti (2)

- L’appuntamento elettorale nel pieno della stagione estiva ha provocato un record di voto per corrispondenza. Un totale di 2,47 milioni di elettori spagnoli ha espresso il proprio voto presso gli uffici postali nazionali per le elezioni generali. Tale quota è pari al 94,2 per cento di tutte le richieste presentate. Le Poste spagnole hanno comunicato oggi i dati definitivi, che rappresentano sia la cifra più alta dalle elezioni generali dal 2008 (primo anno in cui sono state effettuate delle rilevazioni statistiche), sia la più alta nella democrazia spagnola. Nello specifico sono state presentate 2.622.808 richieste di voto per corrispondenza. Per quanto riguarda le regioni, Madrid è quella con il maggior numero di voti postali, con un totale di 592.241, seguita da Andalusia (377.678), Catalogna (251.324), Paesi Baschi (204.815), Castiglia e Leon (171.126), Valencia (170.518), Galizia (139.068), Castiglia La Mancia (102.903), Aragona (88.731), Isole Canarie (79.745) ed Estremadura (59.069). (segue) (Spm)