Spagna: oggi le elezioni generali in un clima di scontro politico con pochi precedenti (3)

- Il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha deciso di convocare elezioni anticipate rispetto alla data prevista a dicembre 2023, all’indomani della pesante sconfitta alle regionali e comunali del 28 maggio, che hanno visto una forte ascesa del Pp guidato da Alberto Nunez Feijoo. Una mossa a sorpresa e rischiosa, ma con la quale il leader socialista sembra volersi giocare il “tutto per tutto” per provare a mobilitare l’elettorato progressista ed evitare altri mesi di logoramento. Sanchez si è lanciato nelle ultime settimane in una campagna elettorale massiccia, rilasciando quotidianamente interviste ai principali media. Il capo dell’esecutivo è convinto che il Psoe vincerà le elezioni generali “contro ogni pronostico”, in quanto “unica garanzia che la Spagna continuerà ad andare avanti per altri quattro anni”, nonostante tutti i sondaggi assegnino una vittoria con un margine più o meno ampio al Pp. Nelle proiezioni del quotidiano “El Pais”, basate su un modello statistico e simulato di 15 mila combinazioni, il 55 per cento delle volte Pp e Vox raggiungono la maggioranza assoluta di 176 seggi. La maggioranza in solitario del Pp si verifica, invece, solo una volta su cento. In un altro cinque per cento delle simulazioni, potrebbe esserci un governo del Pp se, oltre all’appoggio di Vox, ottenesse anche quello di Coalicion Canaria, Union del Pueblo Navarro e Teruel Existe. Una maggioranza di centrosinistra si verificherebbe, al contrario, solo nel 15 per cento delle simulazioni, e soltanto se il Psoe e Sumar riuscissero ad ottenere l’appoggio degli stessi partiti che hanno votato a favore o si sono astenuti durante l’ultima investitura al governo di Sanchez nel 2019. (segue) (Spm)