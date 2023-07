Spagna: oggi le elezioni generali in un clima di scontro politico con pochi precedenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i sondaggi si riveleranno corretti, i popolari saranno chiamati ad avviare delle complesse trattative con il partito sovranista Vox. Sebbene le due formazioni politiche abbiano già stretto degli importanti accordi post elettorali dopo le amministrative del 28 maggio, un’intesa a livello nazionale sarà più complessa. Da tempo, i popolari cercano di prendere le distanze da alcune delle posizioni politiche di Vox ma tali tentativi non si concretizzano: i due partiti, di fatto, sono “costretti” a trovare delle intese per governare. Pp e Vox sono alleati in 140 dei quasi mille consigli comunali spagnoli (tra i quali spiccano capoluoghi di provincia, come Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo, Huelva e Ciudad Real) e in sei regioni. Come già avvenuto a livello locale, Vox ha ribadito che il suo sostegno ai popolari non sarà affatto un “assegno in bianco”. Nei giorni scorsi, Abascal ha accusato il presidente del Pp Feijoo di “confondere gli avversari” e di sembrare “più preoccupato di affermarsi nei confronti di Vox che di battere il Partito socialista operaio spagnolo”. Il leader del partito sovranista, inoltre, ha criticato Feijoo perché legato agli schemi “del vecchio bipartitismo”. Feijoo, ha ribadito in numerose occasioni durante la campagna elettorale che l’unica garanzia di cambiamento in Spagna è “unire il voto” attorno a un partito che abbia un “progetto di Stato, una tracciabilità costituzionale e un’esperienza di governo in tempi difficili”, sottolineando che gli ultimi cinque anni sono stati una “prova generale di eccentricità, populismo e una coalizione anomala in Europa”. Secondo il capo dell’opposizione, l’esecutivo di Pedro Sanchez si è preoccupato “più di mantenere se stesso che di essere il governo di tutti”. “Se si vota per il Pp, Sanchez se ne va. Se si divide il voto, considerando che è disposto a governare anche se perde, può restare”. Per questa ragione ha ribadito che se si vuole “abrogare il sanchismo, la garanzia è votare per il Pp”. (segue) (Spm)